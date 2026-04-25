Захарова удивила публику фристайлом на чемпионате по баскетболу в Ижевске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрутила мяч на проходившем в Ижевске чемпионате по баскетболу. Видеофрагмент опубликовала Федерация Баскетбола ДНР.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дипломат вышла на поле и показала свое умение владеть мячом. Момент запечатлели после основной игры команд в суперфинале «Матч звезд» школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Захарова вышла поздравить игроков и неожиданно приняла участие в шоу с мячом. Ее навыки вызвали бурю аплодисментов.