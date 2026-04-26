Правительство России обновило правила поведения болельщиков на стадионах

В России изменили перечень запрещённых к проносу на стадионы предметов и уточнили требования к зрителям спортивных соревнований, сообщает ТАСС.

Постановление кабинета министров вносит несколько десятков правок в действующие с 2014 года нормы, при этом базовые требования безопасности остались прежними.

В правила включили обязательство для зрителей предоставлять транспортные средства для осмотра. Также введён официальный запрет на использование на спортивных объектах беспилотников и электросамокатов, если они не предназначены для маломобильных граждан.

Зрителям запретили забираться на любые ограждения, осветительные мачты и деревья на территории проведения соревнований. Ограничения коснулись и напитков: теперь суммарный объём пластиковой тары на одного человека ограничен 1 литром.

23 апреля некий болельщик «Локомотива» в нетрезвом состоянии вступил в конфликт с сотрудниками «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ.