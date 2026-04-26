Правительство утвердило новые правила поведения фанатов на стадионах

Правительство России внесло изменения в правила поведения болельщиков на стадионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В постановлении кабмина отмечается, что на средствах поддержки (баннерах, плакатах) должны отсутствовать надписи/изображения, не соответствующие традиционным ценностям, предусмотренным указом от 9 ноября 2022 года N 809.

Согласно документу, запрещается использовать на баннерах символику или высказывания, связанные с пропагандой насилия и нетерпимости.

Флаги, плакаты, баннеры не должны иметь измерения больше, чем 2 м на 1,5 м. Пронос и использование нескольких объектов, образующих вместе единое многометровое средство поддержки, будет считаться нарушением.

В соответствии с поправками, зрителям предписывается предоставлять для досмотра не только личные вещи, но и транспортные средства; запрещается проносить на стадионы электросамокаты и другие подобные средства передвижения, если они не предназначены для маломобильных граждан.

В документе также отмечается, что беспилотные летательные аппараты различных типов можно использовать только с разрешения организаторов спортивных мероприятий.

Изменения коснулись и правил проноса напитков — стеклянная и жестяная тара осталась под запретом, объем пластиковой не должен превышать 0,5 л.

Вувузелы разрешены, но только с одобрения организаторов (как и другие духовые инструменты).

Напомним, что к традиционным ценностям относятся, в частности, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, гуманизм, милосердие, справедливость.