Путин остался под впечатлением от разговора с юной гимнасткой

Президент России Владимир Путин посетил Школу олимпийского резерва имени А. С. Рахлина. Там глава государства встретился с юными гимнастками, разговор с одной из них впечатлил российского лидера. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем канале в мессенджере «Макс».

Путин удивился, когда узнал, что одна из спортсменок тренируется уже семь лет.

«А сколько же тебе лет?» — спросил у девочки президент.

После того как гимнастка сказала, что ей десять, политик пожелал ей успехов и поцеловал в лоб.

Ранее российский лидер назвал спорт и физическую культуру путем к успеху. Он также отметил, что спорт является способом наведения мостов между разными народами.