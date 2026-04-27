Путин приехал в Школу олимпийского резерва

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в северную столицу посетил Школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин посетит спортшколу, посмотрит тренировки и наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, вручит орден сыну своего первого тренера по дзюдо Анатолия Рахлина Михаилу, который возглавляет эту федерацию.

Глава государства осмотрел выставку фотографий, просвещенную тренерскому пути Анатолия Рахлина, воспитанником которого он являлся более 10 лет. Ранее Путин отмечал, что наставник по дзюдо, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни.

Михаил Рахлин показал Путину современные залы спортивной школы и рассказал об успехах воспитанников. Президент пообщался с дзюдоистами, расспросил их о достижениях и пожелал новых удач. Также глава государства посетил тренировочные залы по фехтованию и художественной гимнастике, где сфотографировался с юными спортсменами. Путин кратко пообщался с ними, пожелал им удачи в спорте, а одну из воспитанниц поцеловал.

О Рахлине

Анатолий Рахлин - советский и российский тренер по дзюдо, заслуженный тренер РФ. В 1964 году тренер набрал первую группу юношей, среди которых были Владимир Путин и Аркадий Ротенберг. Впоследствии Путин, тренировавшийся у Рахлина более 10 лет, отмечал, что наставник по дзюдо, вероятно, сыграл решающую роль в его жизни.

В мае 2013 года российский лидер вручил Рахлину орден Почета. Тогда Путин последний раз встретился со своим тренером и подарил ему президентские часы с серийным номером 75. Рахлин умер на 76-м году жизни в ночь с 6 на 7 августа 2013 года в Санкт-Петербурге.

Михаил Рахлин является президентом общественной организации "Региональная спортивная федерация Дзюдо Санкт-Петербурга". Обладатель 6-го дана по дзюдо. Тренерско-педагогической деятельностью занимается с 1996 года. С 2008 года является главным тренер сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо.

За время своей тренерской работы подготовил заслуженного мастера спорта, порядка 50 мастеров спорта, включая четырех мастеров международного класса.

О центре

Сейчас в спортшколе обучается 1 270 человек. Подготовка спортсменов ведется по пяти видам спорта: дзюдо, фехтование, художественная гимнастика, пулевая стрельба, спорт глухих (дзюдо). Учреждение дополнительного образования имеет статус спортивной школы олимпийского резерва имени Рахлина.

Открытие нового многофункционального спортивного комплекса имени Рахлина состоялось 5 сентября 2024 года. Комплекс включает в себя спортивный зал (1 500 кв. м), залы дзюдо, фехтования, художественной гимнастики, тиры для пулевой стрельбы на дистанции 10 м и 25 м, тренажерный зал и медицинский блок.