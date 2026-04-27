Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Майя Беленькая умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причины смерти не сообщаются.

В паре с Игорем Москвиным Беленькая выиграла два чемпионата СССР. В 1956 году Беленькая и Москвин, а также Лидия Герасимова и Юрий Киселев, тоже выступавшие в соревнованиях спортивных пар, стали первыми советскими фигуристами, которые принимали участие в чемпионате Европы. На турнире 1956 года Беленькая и Москвин заняли 11-е место.

Беленькая была ученицей первого олимпийского чемпиона в отечественной истории Николая Панина-Коломенкина, который стал победителем Олимпийских игр 1908 года. Под руководством Беленькой тренировался чемпион СССР в парном катании, заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, а также серебряные призеры Олимпиады 1972 года в парах Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.