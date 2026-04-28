Экс-российские фигуристки выставили на продажу смартфоны, подаренные на ОИ

Фигуристки Карина Акопова и Мария Сенюк выставили на продажу смартфоны Samsung Galaxy Z Flip7, полученные в подарок на Олимпиаде-2026.

Samsung – спонсор Олимпийских игр – выдает телефоны спортсменам, которые участвуют в Олимпийских и Паралимпийских играх. Это новинки с эксклюзивным дизайном, гравировкой с олимпийскими кольцами и специальным ПО.

Акопова выступает в парном катании за Армению, Сенюк – в женском одиночном катании за Израиль. Обе фигуристки начинали карьеру в России.

Российским и белорусским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, смартфоны на Играх-2026 не выдали из-за действующего законодательства о санкциях.

Акопова продает свой смартфон за 200 тысяч рублей, Сенюк – за 210 тысяч.