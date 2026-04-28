У фаната нашли опухоль в мозге благодаря промаху игрока в американский футбол

Болельщик клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Йорк Джайентс» Марк Тутакер оказался в больнице после матча команды с «Нью-Ингленд Пэтриотс». Об этом сообщает AP.

Мужчина смотрел трансляцию матча по американскому футболу у себя дома. Тутакера очень рассмешил курьезный промах игрока «Джайентс» Янгхо Ку по мячу, после чего у американца случился припадок, а его супруга вызвала скорую.

Тутакера госпитализировали, а после проведения компьютерной томографии врачи обнаружили у него в мозге опухоль размером с теннисный мяч. Она оказалась доброкачественной, позднее мужчина успешно перенес операцию по ее удалению.

Спустя несколько дней американца выписали из больницы. Тутакер выразил уверенность, что промах Ку спас ему жизнь.

