Какое наказание грозит Исинбаевой из-за долгов за коммунальные услуги

Адвокат Сергей Жорин заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева может столкнуться с арестом счетов и даже потерять имущество из-за долга за коммунальные услуги. Об этом юрист рассказал News.ru.

Life сообщал, что с Исинбаевой через суд решили взыскать задолженность по ЖКХ. По данным издания, речь идет о долге в 440 тысяч рублей за «две квартиры бизнес-класса» в Москве. РИА Новости отмечало, что спортсменка живет с семьей в Испании.

Жорин рассказал, что с Исинбаевой могут взыскать саму задолженность, пени, госпошлину и судебные расходы. Если взыскатель получит судебный приказ или решение суда, то к делу подключатся приставы, указал адвокат. Жорин отметил, что приставы могут арестовать счета, списать с них сумму долга, ограничить регистрационные действия с недвижимостью или авто.

«Если денежных средств недостаточно, взыскание могут обратить на имущество. <…> Отобрать квартиру у спортсменки теоретически могут, но это не первый и не автоматический шаг», - подчеркнул Жорин.

Он добавил, что единственное жилье защищено от взыскания.