Двукратная олимпийская чемпионка (ОИ) по биатлону Светлана Ишмуратова назвала идеального спортсмена для работы в Госдуме. Ее слова приводит Sport24.

Ишмуратова заявила, что это должен быть тот, кто научит всех любить Родину. В качестве примера она привела четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме», — добавила спортсменка.

Ранее Тихонов назвал единственного спортсмена, который устраивает его в качестве депутата Госдумы. По словам бывшего биатлониста, это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Среди заседающих в Госдуме бывших спортсменов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова и Николай Валуев.