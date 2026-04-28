Рената Литвинова и Земфира* в футболке Сафонова пришли на матч ПСЖ с «‎Баварией»‎

Певица Земфира* пришла в футболке с именем вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария — ПСЖ». Об этом в своих соцсетях сообщила Рената Литвинова, выложив фотографию в сторис.

После первого тайма счет 3:2 в пользу французов. Счет в матче с пенальти открыл английский нападающий «‎Баварии» Гарри Кейн. ‎На 24-й минуте ответный гол парижан забил Хвича Кварацхелия. На 33-й минуте ПСЖ вышел вперед усилиями Жоау Невеша. На 41-й минуте вингер «‎Баварии» Майкл Олисе сделал счет 2:2. Однако парижане перед перерывом вновь вышли вперед — Усман Дембеле реализовал пенальти, сделав счет 3:2 в пользу ПСЖ.

За время матча был достигнут рекорд результативности в первых таймах полуфиналов Лиги чемпионов — команды забили пять голов на двоих в первом тайме.

*признана иноагентом в России.