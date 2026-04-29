Сын 10-кратного чемпиона мира по хоккею хочет снять фильм про отца

Сын победителя трех Олимпиад, 10-кратного чемпиона мира по хоккею Александра Рагулина Александр Рагулин - младший хочет снять художественный фильм про отца. Об этом он рассказал ТАСС.

5 мая Рагулину исполнилось бы 85 лет. Единственным фильмом, в котором фигурирует его образ, стала вышедшая на экраны в 2013 году картина "Легенда №17" о советском хоккеисте Валерии Харламове. Рагулин-младший в этой киноленте сыграл своего отца.

"У меня есть мечта - снять кино про отца, есть наметки интересного сценария. Три мальчика, родившиеся 5 мая 1941 года (в этот день также родились его братья Анатолий и Михаил - прим. ТАСС), которые потом стали мастерами спорта, о них есть что рассказать, - сказал Рагулин-младший. - Это и эвакуация, и встреча с разными людьми".

"Пока же я занят театральными проектами. У меня три мюзикла, я сам сочиняю либретто, музыку, ставлю спектакли, которые пользуются популярностью, и в которых играют лучшие актеры в жанре мюзикла", - добавил он.

Рагулин-младший играет в Российском академическом молодежном театре, Театре оперетты, является режиссером в авторском театре "АРТель" Александра Рагулина. В кино он, в частности, играл роль хоккеиста Эльдара Юматова в спортивной комедии "Крюк".