Представитель Белого дома Ингл о премии мира ФИФА: «Никто не заслуживал ее больше, чем Трамп. Любой, кто считает иначе, страдает тяжелой формой синдрома помешательства на Трампе»
Представитель Белого дома Дэвис Ингл отреагировал на критику вручения премии мира ФИФА Дональду Трампу.
Президент США получил эту награду перед жеребьевкой ЧМ-2026 в декабре прошлого года.
«В мире нет никого, кто больше заслуживал бы получить первую в истории премию мира ФИФА, чем президент Трамп. Любой, кто думает иначе, явно страдает тяжелой формой синдрома помешательства на Трампе», – заявил Ингл.
«Синдром помешательства на Трампе» – это уничижительный термин, описывающий иррациональную, чрезмерно негативную реакцию на личность и политику Дональда Трампа. Он используется сторонниками президента США. В 2025 году пять членов сената штата Миннесота внесли на обсуждение законопроект о признании этого явления психическим заболеванием.
