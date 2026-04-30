СК завершил расследование по делу о мошенничестве российских саночников

Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии завершило расследование уголовного дела в отношении саночников Романа Репилова и Александра Перетягина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Трехкратный чемпион мира Репилов и вице-чемпион Европы 2015 года Перетягин, а также мастер спорта СССР по санному спорту Петр Долгих и заслуженный тренер РФ санному спорту Александр Осипенко обвиняются в мошенничестве при поставках оборудования в спортивную школу.

Следствие установило, что в мае 2025 года руководство спортшколы и местный предприниматель-спортсмен провернули схему при закупке инвентаря на сумму свыше 10 млн рублей. Вместо нового оборудования, предусмотренного контрактом, фигуранты поставили в школу старую технику, которая уже была у них в наличии.

Кроме того, вскрылся факт нецелевого расходования бюджетных средств: директор школы через посредника-тренера договорился о ремонте собственных саней для бобслея за счет учреждения. В итоге личные счета за ремонт в размере 150 тысяч рублей были оплачены из школьного бюджета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта, а также двух спортсменов – жителей Московской области. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)», – сообщили СК РФ, добавив, что дело было возбужденно на основании материалов регионального управления ФСБ.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Дело Осипенко выделено в отдельное производство.