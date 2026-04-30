Глава World Triathlon вступился за российских спортсменов

Международный союз триатлона (World Triathlon) считает, что никакие спортсмены не должны подвергаться санкциям, все атлеты должны быть равны в своих правах. Об этом во время подкаста с руководителем Федерации триатлона России Ксенией Шойгу заявил глава World Triathlon Антонио Фернандес Аримани.

© World Triathlon

"В этом вопросе, я считаю, спорт должен играть ключевую роль, - сказал Аримани. - Спорт - это единство, спорт - это когда все вместе. Мы должны оставлять любые споры за пределами игрового поля. Когда мы соревнуемся на арене, мы все равны. Именно поэтому мы искренне считаем, что все атлеты имеют одинаковые права и не должны подвергаться никаким санкциям. Конечно, мы понимаем международную ситуацию, и в триатлоне мы следуем рекомендациям Международного олимпийского комитета. Именно так мы движемся вперед. И, конечно, мы надеемся, что в ближайшем будущем по мере развития событий ситуация изменится. Я считаю, мы движемся в правильном направлении. И мы с нетерпением ждем возможности снова организовывать мероприятия в России. Мы все надеемся, что эти конфликты завершатся, и тогда мы сможем полноценно двигаться дальше".

Как ранее сообщал ТАСС, Международный союз триатлона допустил российских спортсменов юниорского и молодежных возрастов к турнирам под эгидой организации без ограничений. Взрослые отечественные спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.