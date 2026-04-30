WADA наказало почти 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 291 российского спортсмена на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года в рамках соглашения о восстановлении прав Российского антидопингового агентства данные были переданы WADA.

Эксперты организации пришли к выводу, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона не согласилась с такими выводами, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.