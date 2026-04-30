Погибшую российскую гандболистку внесли в базу «Миротворца»*

Российская гандболистка Виктория Дивак, погибшая в апреле 2023 года, была внесена в базу данных сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами Украины.

Дивак погибла 17 апреля 2023 года в результате несчастного случая, выпав из окна восьмого этажа. «Миротворец»* обвинил ее в публичной поддержке России и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Поводом для внесения в базу стало участие Дивак в акции в поддержку СВО, где команда клуба «Астраханочка» вместе с девочкой из Донецка сделала групповое фото на фоне баннера «Своих не бросаем», передает РИА Новости.

Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило выступление американского режиссера.

Ранее певица Татьяна Куртукова, известная исполнением песни «Матушка-земля», также попала в базу украинского сайта. Артистку обвинили в «пропаганде войны», а также в покушении на суверенитет Украины.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.