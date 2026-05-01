Губерниев высказался о конфликте с Вяльбе и взаимоотношениях с Бузовой

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что опыт примирения с певицей Ольгой Бузовой не стоит проецировать на его взаимоотношения с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе, потому что конфликты отличаются по своей сути.

Губерниев ранее заявил «Матч ТВ», что собирается помириться с Вяльбе и вместе популяризировать лыжи. В последние годы между Вяльбе и Губерниевым происходили словесные перепалки.

В июне 2021 года Бузова и Губерниев оказались в одном из эфиров программы «Все на Матч!», комментатор поприветствовал певицу слегка отредактированной цитатой из книги «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»: «Вы (в оригинале Карлсон обращается к фрекен Бок на «ты») перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало сверхэмоциональную реакцию Бузовой, она назвала Губерниева «дном» и разрыдалась в прямом эфире, по всей видимости, приняв слова близко к сердцу. В последствии заочная пикировка между участниками скандала продолжилась в разных плоскостях, однако в конечном счете участники конфликта примирились и совместно исполнили песню, посвященную 10‑летию «Матч ТВ».

— Сейчас праздники, как только — так сразу. В течение ближайших дней или недель мы встретимся.

— У вас уже была публичная история конфронтации с Бузовой, которая хорошо закончилась по итогу. Этот опыт может помочь и в решении ситуации с Вяльбе?

— Это нельзя сравнивать. Это совсем разные моменты. Особенной конфронтации и не было. Там была жизнь, а сейчас жизнь сворачивает в другую сторону, поэтому ждем встречи, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ранее новым председателем Ассоциации лыжных видов спорта России стал Дмитрий Свищев. Также министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщал, что кандидатура Свищева единогласно выдвинута на должность президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана на базе ФЛГР.