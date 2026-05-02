Татьяна Тарасова рассказала о своем здоровье

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально, передает Sport24.

Тарасова отметила, что в последнее время у нее нормальное самочувствие.

«Сейчас вот сижу на свежем воздухе, хотя до этого из дома не выходила. Есть ощущение, что болезнь уходит», — добавила.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.