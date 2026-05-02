Дмитрий Алиев поблагодарил болельщиков за поддержку после признания о болезни

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев в социальных сетях опубликовал пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как он рассказал о перенесённом туберкулёзе.

«Друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы так тепло отнеслись к интервью и ситуации, которая произошла со мной! Давно я не чувствовал такой поддержки. Просто хочу сказать, что этот путь пройден, теперь время восстанавливать себя! Со мной моя семья, тренеры, друзья, мои ученики и конечно же вы. Буду двигаться и вставать! Благодарю вас за теплые слова. Обнимаю каждого», – написал Алиев в социальных сетях.

Напомним, Алиев является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).