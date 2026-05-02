Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы РФ Мамиашвили

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и ряда других российских деятелей.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, ограничения также затронули президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и бизнесмена Алана Кирюхина.

Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и визитов, запрет на передачу прав интеллектуальной собственности, а также прекращение торговых, культурных и научных связей. Ограничения вводятся сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский на 10 лет ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ограничения вошли запрет на въезд на территорию Украины, блокировка активов и прекращение торговли. Кроме того, президента Белоруссии лишили украинских госнаград.