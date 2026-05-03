Спортивная команда погибла в авиакатастрофе в США

В США спортивная команда по пиклболу разбилась в авиакатастрофе, когда летела на турнир. Погибли четыре игрока, находившиеся в салоне, и пилот, сообщает Fox News.

Игроки клуба «Амарилло» направлялись на турнир в Техас, в город Нью-Браунфелс. Незадолго до крушения авиадиспетчер увидел, что воздушное судно «начало хаотично двигаться, и исчезло с радаров».

Другие пилоты, находившиеся в данном районе, подтвердили, что самолет подал сигнал бедствия. В районе ЧП была преимущественно облачная погода, а через два часа разразилась гроза.

Следователи Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального авиационного управления (FAA) находятся на месте происшествия. Началось следствие.

Причина катастрофы пока не установлена.

Дэн Дайер, президент пиклбольного клуба «Амарилло» выразил соболезнования близким. Он сказал, что он сам сыграл много игр с погибшими и «вручал им медали».

Пиклбол — это вид спорта, объединяющий элементы большого тенниса, бадминтона и пинг-понга. Игроки используют специальные ракетки (лопатки) и легкий пластиковый мяч с отверстиями. Игра проходит на площадке размером с корт для бадминтона, с низкой сеткой, похожей на теннисную.