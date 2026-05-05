Известный теннисист рассказал об отличиях жизни в РФ и Европе

Европейцы куда более общительны, чем жители России, однако лицемерны. Об этом заявил News.ru участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко.

По мнению спортсмена, в Европе совершенно другой менталитет и он всегда радуется, когда возвращается в Санкт-Петербург.

«Я шесть лет прожил в Германии, три — во Франции. Там люди немножко лицемеры, не могут прямиком идти на контакт. Когда что-то хотят сказать, не могут в лицо — в сообщении пишут. Если в России ты кому-то не нравишься, то тебе, скорее всего, скажут об этом», — пояснил Владимир Сидоренко.

При этом, по словам теннисиста, французы очень общительные и «после каждого матча, за обедом, за ужином все любят обсуждать любые темы».

«Это сплачивает коллектив, да и просто приятно. В России, бывает, придешь куда-то — а там все либо в телефонах, либо молчат», — отметил он.

Ранее Сидоренко стал чемпионом России. В полуфинале он обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.