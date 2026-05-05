Тарасова посетит каток впервые после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что планирует впервые после госпитализации посетить каток 7 или 8 мая.

«Чувствую себя нормально. Мне лучше. Что касается моих планов, то скоро уже все пойдут в отпуска, но я планирую уже на этой неделе выйти, где-то в четверг или пятницу», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, а её племянник сообщил, что она постепенно идёт на поправку. 20 апреля тренер была выписана из больницы.