Генич вспомнил, как его унизил Уткин

Генич о первом прокомментированном матче: «Уткин сказал: «Это позорно!» Вася мог унизить человека, задевая все струны его души. Такой был метод управления»
Комментатор Константин Генич в программе «ФУТБОЛЬНОЕ ТВ 90-Х И 00-Х» рассказал о начале работы с Василием Уткиным.
«От Васи можно было получить так, что особо впечатлительные могли набросить на себя веревку или выйти в окно. Это был такой метод управления: кто выдержит, кто со стержнем и характером сумеет это перебороть. Потому что Вася мог унизить человека, задевая все возможные струны его души, причем невзирая: это беседа тет-а-тет или общее собрание. И он почти никогда не извинялся и не признавал, что он не прав. Вот он считал, что так надо. Этим и запомнился. Я неофициально отработал на канале полгода. Первые деньги, которые я получил за работу, были исключительно Васины средства. Потом меня оформили в дочернюю компанию на роль помощника или ассистента с зарплатой 23 тысячи рублей. И на летучке «Футбольного клуба» Вася прилюдно, повысив голос, сказал: «Я хотел бы поставить вопрос о нахождении у нас вот этого чувака, который клипает сюжеты, хотя приходил к нам с другой задачей». Он меня спросил: «Ты кем хотел быть?» Я ответил: «Комментатором». Вася: «А почему ты не прокомментировал за это время ни одного матча?» Я сказал: «А с какого хера я должен комментировать, если меня никуда не зовут?» Он ответил: «А что, слабо проявить инициативу? Напроситься к кому-то в пару?» А там сидели Кирилл Дементьев и другие комментаторы. Он им говорит: «А вы что сидите? Не можете позвать его? Он футболист, нормально говорит. Позовите его кто-нибудь в пару». И сказал мне: «Я считаю, что твое местонахождение здесь бессмысленно. Если ты пришел работать комментатором и не комментируешь, то пошел вон отсюда». Был жесткий наезд при всех. Очень оскорбительный и обидный. Мне казалось, что я хорошо выполняю работу, ночую там, чтобы качественно сделать все сюжеты. А у Васи, оказывается, было в голове, что я прохиндей, ничего не делаю и не проявляю инициативу, чтобы напроситься к кому-то в пару комментировать матчи. И после того как он, покраснев, эмоционально все это выплеснул, как он любит, я сижу в полном ахере, обтекаю. Меня облили говном, не понимаю, приходить мне на работу или нет на следующий день. И вот я ухожу с работы и мне посыпались звонки от ребят: «А чего ты не приходишь комментировать? Давай ко мне в пару». Первый матч, который я прокомментировал, был «Сатурн» – «Амкар» со стадиона в Раменском в паре с Кириллом Дементьевым. Матч закончился со счетом 0:0. Я знал все стандарты «Амкара», кто куда бежит, как подает, у кого какие проблемы. Разумеется, я воспользовался этим в эфире. Но Вася про мою работу на этом матче сказал: «Это позорно», – сказал Генич.
