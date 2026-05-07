Президент РПЛ рассказал о состоянии здоровья больного раком Алдонина

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, как себя чувствует бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.

В ноябре 2025 года у Алдонина выявили рак желудка, экс-футболист проходит лечение в Германии.

"Почти ежедневно мы с ним на связи. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь", — передаёт слова Алаева "Спорт-Экспресс".

Евгений Алдонин является двукратным чемпионом, пятикратным победителем Кубка, четырёхкратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА.