Фетисов восхитился музеем истории "Спартака"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил восхищение музеем истории футбольного клуба "Спартак". Об этом он рассказал ТАСС.

В среду "Спартак" дома обыграл ЦСКА в финале "пути регионов" Фонбет - Кубка России со счетом 1:0 и вышел в суперфинал турнира. Фетисов посетил прошедшую встречу.

"Стадион шикарный. Приятно, что в свое время мной было принято решение о поддержке по строительству его в Тушине (Фетисов с 2004 по 2008 год был руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту РФ - прим. ТАСС). И я рад тому, что все так получилось, - сказал Фетисов. - Зашел в музей истории "Спартака". Его устроители, конечно, молодцы. Увидел капсулу, которую мы еще заложили с Юрием Лужковым в начале строительства".

Музей столичного футбольного клуба был открыт в конце марта 2016 года. Он расположен на четвертом этаже Западной трибуны стадиона "Лукойл-Арена". В нем выставлены личные вещи спартаковцев всех времен и памятные футбольные экспонаты, всего в нем представлено более 10 тыс. фотографий, более 700 видео и 600 экспонатов, связанных с историей "Спартака". В частности, ветеран "Спартака" Алексей Парамонов передал в музей свою золотую медаль Олимпийских игр 1956 года.

Соперник "Спартака" по финалу определится в четверг в ответном матче финала "пути Российской премьер-лиги" между "Краснодаром" и "Динамо". В первой игре в Москве команды сыграли вничью (0:0).