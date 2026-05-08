Захарова назвала решение МОК дискриминационным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Матч ТВ», что решение Международного олимпийского комитета сохранить санкции в отношении Олимпийского комитета России является дискриминационным.

В четверг МОК сообщил, что решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) продолжает действовать, рекомендации по допуску россиян остались прежними.

— Международный олимпийский комитет продлил отстранение Олимпийского комитета России. Как бы вы охарактеризовали это решение?

— Дискриминационное, — сказала Захарова «Матч ТВ».

В октябре 2023 года МОК приостановил членство ОКР в организации в связи с включением в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По мнению МОК, ОКР тем самым «нарушил Олимпийскую хартию». ОКР обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил апелляцию российской стороны. В марте 2025 года министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что МОК получил новую редакцию устава ОКР, который соответствует Олимпийской хартии.