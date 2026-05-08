WADA: в релизе МОК упоминаются обвинения в адрес главы РУСАДА

WADA подтвердило, что в релизе МОК упоминаются обвинения в адрес главы РУСАДА Логиновой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что речь в релизе МОК по поводу обеспокоенности в отношении российской антидопинговой системы идет об обвинениях в адрес главы РУСАДА Вероники Логиновой.
«WADA 18 апреля 2026 года обратило внимание на обвинения в адрес руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой системы России. Серьезно отнесясь к этим обвинениям, WADA немедленно уведомило свой независимый отдел разведки и расследований (I&I). С декабря 2025 года отдел WADA I&I расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое известным источником против того же лица в РУСАДА. Поскольку отдел WADA I&I работает независимо, руководство WADA не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается. Между тем, РУСАДА остается лишенным статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу с 2020 года – после того, как WADA выявило широкомасштабные манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории. На данный момент это привело к наложению санкций на 302 спортсменов, участвовавших в российской институционализированной допинговой схеме, подробности которой были обнародованы в июле 2016 года после независимого расследования Макларена, проведенного WADA. Хотя WADA не будет строить предположения о результатах последних расследований, связанных с Россией, если будут выявлены новые нарушения, это вызовет серьезную озабоченность у WADA и будут предприняты дальнейшие действия», – сообщили в пресс-службе WADA.
