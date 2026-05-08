Вячеслав Фетисов: «Вопрос с РУСАДА не решен – это то, с чего началось отстранение и дискредитация. Нас опять обнадежили, а на самом деле все не очень хорошо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о продолжении отстранения российских спортсменов.

МОК (Международный олимпийский комитет) ранее отменил рекомендации на ограничения в участии белорусских спортсменов.

«Это предсказуемое решение, потому что вопрос с РУСАДА не решен. Это то, с чего началось наше отстранение и дискредитация. Я расстроился по поводу того, что нас опять обнадежили, сказали, что к лету все будет хорошо, что мы молодцы, а на самом деле все не очень хорошо. Обнадеживать людей, не понимая, что это может на 100% произойти, не совсем красиво, мягко говоря. Для меня это неприятная новость», – сказал Вячеслав Фетисов.
