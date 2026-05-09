Известного футболиста ограбили, угрожая ножом

Полиция Порту расследует дерзкое вооруженное ограбление, жертвой которого стал известный польский футболист, центральный защитник клуба «Порту» Ян Беднарек. Инцидент произошел вечером 8 мая в элитном районе Фоз, где спортсмен арендует жилье. По информации издания Correio da Manhã, злоумышленники проникли в дом футболиста в тот момент, когда сам Беднарек вместе с семьей находился в ресторане.

Преступники, которых было трое, дождались возвращения хозяев. Как только Беднарек с близкими переступил порог, злоумышленники применили угрозы и продемонстрировали нож, требуя ценные вещи. Под давлением и страхом за своих родных футболист был вынужден подчиниться требованиям нападавших. Добычей грабителей стали две пары часов швейцарского бренда Rolex. По предварительным оценкам, стоимость похищенных аксессуаров составляет внушительную сумму в 150 тысяч евро.

К счастью, сам 28-летний спортсмен, который в текущем сезоне является важным игроком основного состава «драконов», а также члены его семьи не пострадали физически. Злоумышленники, заполучив желаемое, скрылись с места преступления до прибытия полиции. Ведется розыск преступников, полиция Порту уже изъяла записи с камер видеонаблюдения в окрестностях и опрашивает возможных свидетелей.