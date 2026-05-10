Ирина Роднина рассказала, считает ли Исинбаеву предательницей

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что никогда не будет называть двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву предателем.

Исинбаева с 2023 года живет на Тенерифе. В своих заявлениях после 2022 года она подчеркивала, что никогда не занималась политикой профессионально и является «человеком мира». Свои звания в ЦСКА и погоны майора Исинбаева назвала «чисто номинальными».

— Недавно Елена Исинбаева рассказала, что всегда защищала честь России и с гордостью слушала гимн на верхней ступени пьедестала почета.

— Думаю, она сказала искренне. Только это было раньше.

— У вас изменилось отношение к Исинбаевой за это время?

— Каждый выбирает свое видение жизни и отношение к различным событиям. Слава Богу, в этом и проявляется наше государство.

— Многие до сих пор считают Исинбаеву предателем.

— Я так боюсь слова «предатель». Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало…

Я Исинбаеву ни в чем не защищаю и не поддерживаю. Она сама приняла решение, но и по отношению к ее решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово «предатель» никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно, — сказала Роднина.