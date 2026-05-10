Ирина Роднина рассказала, считает ли Исинбаеву предательницей

Ирина Роднина: «Слово «предатель» к Исинбаевой никогда не буду употреблять. Считаю, что она просто поступила неправильно»
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что никогда не будет называть двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву предателем.
Исинбаева с 2023 года живет на Тенерифе. В своих заявлениях после 2022 года она подчеркивала, что никогда не занималась политикой профессионально и является «человеком мира». Свои звания в ЦСКА и погоны майора Исинбаева назвала «чисто номинальными».
— Недавно Елена Исинбаева рассказала, что всегда защищала честь России и с гордостью слушала гимн на верхней ступени пьедестала почета.
— Думаю, она сказала искренне. Только это было раньше.
— У вас изменилось отношение к Исинбаевой за это время?
— Каждый выбирает свое видение жизни и отношение к различным событиям. Слава Богу, в этом и проявляется наше государство.
— Многие до сих пор считают Исинбаеву предателем.
— Я так боюсь слова «предатель». Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 2022 году сколько у нас людей уехало…
Я Исинбаеву ни в чем не защищаю и не поддерживаю. Она сама приняла решение, но и по отношению к ее решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово «предатель» никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно, — сказала Роднина.
