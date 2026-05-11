Чемпион ОИ отказался считать Овечкина идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о потенциальной политической карьере российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sport24.

© РИА Новости

Он отказался считать хоккеиста идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы.

«Когда спортсмен профессионально занимается своей деятельностью, он сосредоточен на физическом результате. У него нет жизненного и профессионального опыта — он никогда не работал с законами и нормативными актами», — заявил Васильев.

Бывший биатлонист отметил, что ни один спортсмен не имеет морального права идти в Госдуму сразу после завершения карьеры. По его словам, атлету нужно сначала получить жизненную и профессиональную практику.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.

