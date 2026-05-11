Чемпион ОИ отказался считать Овечкина идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о потенциальной политической карьере российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sport24.

Он отказался считать хоккеиста идеальным кандидатом на роль депутата Госдумы.

«Когда спортсмен профессионально занимается своей деятельностью, он сосредоточен на физическом результате. У него нет жизненного и профессионального опыта — он никогда не работал с законами и нормативными актами», — заявил Васильев.

Бывший биатлонист отметил, что ни один спортсмен не имеет морального права идти в Госдуму сразу после завершения карьеры. По его словам, атлету нужно сначала получить жизненную и профессиональную практику.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.