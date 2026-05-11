Рак против чемпиона. Как проходит лечение Алдонина в немецкой клинике

Он всегда казался несгибаемым. Крепкий, спортивный, привыкший побеждать — на поле и в жизни. Но есть противник, которого не берут ни сила воли, ни чемпионские регалии. Близкие Евгения Алдонина сегодня говорят об одном: ситуация критическая.

Футбольная Россия узнала о диагнозе Алдонина внезапно — как удар под дых. Рак поджелудочной железы — это не та болезнь, которую лечат за пару месяцев. Она не предупреждает, не дает времени на подготовку. Просто приходит — и забирает всё привычное течение жизни разом.

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной молчал о своем недуге почти полтора года. Не говорил друзьям, не говорил коллегам — по некоторым данным, скрывал даже от самых близких. Евгений Ловчев позже признавался, что Алдонин никогда не подавал виду, будто его что-то беспокоит. Это не трусость и не слабость — это характер человека, который привык решать проблемы сам, не вынося их на суд окружающих.

Когда информация все же просочилась в прессу, футбольное сообщество отозвалось мгновенно. Друзья и коллеги собрали три миллиона рублей — не на словах, а живыми деньгами. Вся сумма ушла на счета немецкой клиники, где у Евгения появился реальный шанс на борьбу.

Именно таким, приветливым и энергичным, помнят российские болельщики Евгения Алдонина

Операции, химия и больничные стены

Уже больше года Алдонин живет в ритме, который мало кто выдержит: операционный стол, реабилитация, снова химиотерапия, снова восстановление. Не тренировочный лагерь — медицинский конвейер, где каждый следующий этап тяжелее предыдущего.

Его давний друг и бывший партнёр по сборной Дмитрий Булыкин рассказывал, что количество внеплановых медицинских манипуляций огромно, каждая из них дорого стоит, операции и курсы химии следуют один за другим — и всё это неизбежно сказывается и на физическом состоянии, и на душевных силах.

Тело, привыкшее к нагрузкам большого футбола, теперь несёт совсем другую ношу. Алдонин заметно сдал внешне — препараты не щадят никого, и чемпионский титул от этого не защищает. Тем не менее окружение в один голос говорит: он не сломлен. В Москву пока не возвращается осознанно — врачи настаивают на минимальных рисках для иммунитета.

Слова поддержки от президента РПЛ

Не каждый день президент главной футбольной лиги страны публично говорит о конкретном человеке. Но случай Алдонина — особый. Александр Алаев, по его собственным словам, созванивается с Евгением почти каждый день.

«Почти ежедневно мы с ним на связи. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь», — сказал Алаев в интервью «Спорт-Экспресс».

Это не дежурные слова для протокола. За ними — ежедневный контакт, искренняя тревога и желание не потерять человека, которого знаешь не по должности, а по жизни. Алаев не обещал победы над болезнью — он говорил о вере в человека. И это, пожалуй, единственно честная позиция в подобной ситуации.

Друзья не молчат

Пока Алдонин лечится вдали от родных трибун, его имя не сходит с уст тех, с кем он делил раздевалку. В апреле Алан Дзагоев — один из самых близких ему людей в футболе — рассказал то, что болельщики ждали с нетерпением. По его словам, Евгений держится, духом не падает, продолжает следить за делами в футболе и уже вслух мечтает о том, как вернётся и посмотрит, насколько ребята прибавили без него.

Человек, прикованный к больничной койке курсами химии, думает о том, как там идут дела у ребят. Это что-то говорит о характере.

Владислав Радимов добавил к этой картине ещё один штрих. В разгар лечения, когда силы явно были не те, Алдонин записал другу голосовое с поздравлением на день рождения. Радимов потом говорил, что в этом сообщении не было ни намёка на тяжесть происходящего — ни интонацией, ни словом. Просто поздравление. Просто Женя.

В январе, когда Евгению исполнилось 46, родной клуб не промолчал. Пресс-служба ЦСКА написала коротко и по существу — пожелала здоровья, сил и победы над болезнью, добавив главное: мы с тобой. За этой фразой — история длиной в годы, и она дороже любой официальной риторики.

Что говорят врачи о таком диагнозе

Онколог Виолетта Пурцхванидзе объяснила, почему именно этот диагноз так страшен. По её словам, рак поджелудочной железы относится к наиболее агрессивным формам онкологии — он практически не даёт симптомов на ранних стадиях, а слабый дискомфорт в животе легко списать на обычный гастрит. Пока человек спохватывается — болезнь уже успела сделать своё дело.

Среди факторов риска врач называет многолетние физические и эмоциональные перегрузки. Профессиональный спорт высшего уровня — это не про здоровый образ жизни в бытовом смысле. Это про предел, который организм рано или поздно предъявляет счётом.

Немецкие клиники, куда едут с подобными диагнозами, работают с протоколами лечения, недоступными во многих других странах. Это не гарантия победы — но это реальный шанс. И именно за этим шансом Алдонин сейчас там.

Дочь попросила об одном

Пока таблоиды гадают о состоянии Алдонина, его старшая дочь Вера вышла с обращением сама — коротким, достойным, исчерпывающим. Она попросила не ждать никаких комментариев от семьи о здоровье отца: единственное заявление, которого они ждут — это его собственные слова о полном выздоровлении. В это верят. Об этом молятся.

Вера — дочь от Юлии Началовой, певицы, которой не стало в 2019 году. Она уже пережила потерю матери.

Вера бережно хранит фото, на которых она с мамой и папой, пусть и совсем еще маленькая

В московской квартире Евгения ждут трое детей и жена Ольга. Она приезжала к нему в клинику на день рождения — привезла детей, сделала фото, которое облетело все издания. На снимке — живой человек. Уставший, изменившийся, но живой.

Вместо послесловия

Алдонин — двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА 2005 года. Человек, который выходил на поле в ранге капитана сборной. Это биография, которую не отнять.

Но сейчас всё это — фон. На первом плане — больничный коридор в Германии, следующий анализ и следующий курс. И где-то в конце этого коридора — Москва, дети, своя академия в Одинцово и жизнь, которую очень хочется вернуть.

Сам Алдонин в самом начале своей битвы передал через журналиста всего одну фразу: шансы есть — и он держится за них изо всех сил.