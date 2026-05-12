Экс-защитник «Барселоны» оштрафован за операции на фондовом рынке

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке.

© Sports.ru

Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и биржам Испании, принявшая решение о наложении штрафа на бывшего футболиста за сделку, совершенную им в начале 2021 года.

Пике приобрел акции, используя инсайдерскую информацию, и получил значительную прибыль.

22 января 2021 года компания Atrys Health объявила о предложении приобрести Aspy Global Services, компанию, генеральным директором которой был Хосе Элиас Наварро, который, как утверждается, за два дня до этого сообщил Пике о переговорах.

Испанец приобрел 104 166 бумаг по цене 2,29 евро за акцию, заплатив примерно 240 000 евро.

В день продажи, 27 января, акции торговались на 22% выше, по цене 2,80 евро, увеличив стоимость портфеля спортсмена на 50 тысяч евро.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и биржам Испании заявили, что имело место «злоупотребление рынком путем приобретения акций, находясь во владении конфиденциальной информацией».