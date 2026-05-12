Власти Ирана конфисковали имущество экс-игрока «Баварии»

Власти Ирана конфисковали шесть объектов недвижимости, предположительно связанных с экс-хавбеком «Баварии» и бывшим капитаном сборной Ирана Али Карими.

Экс-футболист сейчас живет за границей и выступает с критикой текущего руководства Ирана. В социальных сетях Карими поддерживал протесты, а также высказывался в поддержку монархии, свергнутой в результате Исламской революции 1979 года.

Ранее власти страны заявляли, что лица, которые, по их мнению, действуют против национальной безопасности, могут столкнуться с конфискацией имущества на фоне январских протестов и боевых действий против Израиля и США.

По данным агентства Mizan, два коммерческих объекта и четыре жилых помещения, принадлежащие Карими, «были выявлены и конфискованы по решению суда в пользу народа».