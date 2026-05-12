ТАСС: хоккеист "Вашингтона" Овечкин прилетит в Москву 13 мая

ТАСС

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прилетит в Москву в среду. Об этом ТАСС сообщил источник.

Выяснилось, когда Овечкин прилетит в Москву
"Прилетит в среду", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, хоккеист будет находиться в дороге почти сутки.

"Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попал в плей-офф. Контракт Овечкина с клубом истекает в конце июня. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин примет решение о своей карьере летом.

