Выяснилось, когда Овечкин прилетит в Москву

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прилетит в Москву в среду. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Прилетит в среду", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, хоккеист будет находиться в дороге почти сутки.

"Вашингтон" по итогам регулярного чемпионата НХЛ не попал в плей-офф. Контракт Овечкина с клубом истекает в конце июня. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин примет решение о своей карьере летом.