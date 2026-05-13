Звезда "Динамо" хочет сходить с Овечкиным в баню

Тюкавин предположил, что сходит с Овечкиным в баню после его приезда в Москву
Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин хотел бы встретиться с хоккеистом "Вашингтона" Александром Овечкиным, вместе они могли бы сходить в баню или провести хоккейную тренировку. Об этом Тюкавин рассказал ТАСС.
Ранее источник ТАСС сообщил, что Овечкин прилетит в Москву в среду.
"Если получится увидеться, увидимся с ним с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем. Конечно, совместная тренировка. Съездим на лед, потренируемся, покидаем шайбы. Конечно, ждем его", - сказал Тюкавин.