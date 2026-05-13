Министр спорта РФ поддержал реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО

Россия поддерживает реформу антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и расширение роли стран глобального Юга. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставлен пресс-службой организации.

Дегтярев в ходе рабочей поездки в ЮНЕСКО принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. На полях форума он провел ряд международных встреч, включая переговоры с главой рабочей группы, постпредом Сенегала при ЮНЕСКО Пьером Файе.

"В октябре 2025 года мы вернули России место за столом совета директоров Всемирного антидопингового фонда ЮНЕСКО, - сказал Дегтярев. - Сегодня мы уже работаем над реформой антидопинговой конвенции ЮНЕСКО, которую ратифицировали 200 стран. Логика изменений - сместить центр тяжести от глобального Запада к глобальному Югу. То есть сделать более справедливым распределение финансов и представительство стран при принятии решений, усилить роль Азии, Африки, Океании".

"Допинг в спорте - это зло, и мы с ним боролись, боремся и будем бороться, - добавил он. - Это наша позиция, мы разделяем абсолютно все подходы по борьбе с этим злом. Спорт должен быть чистым, честным и справедливым, чтоб побеждали сильнейшие, а не те, кто обманывают других. Мы работаем по антидопинговой повестке во взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством, уже начали приводить в соответствие с Всемирным антидопинговым кодексом наше национальное законодательство. Этот процесс администрируется министерством спорта вместе с депутатами Госдумы".

Также Дегтярев рассказал о предстоящей поездке сборной России на юношеские Олимпийские игры в Сенегале.