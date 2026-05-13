Фетисов прокомментировал недопуск россиян на ЧЕ по тхэквондо

Ситуацию с недопуском российских спортсменов на чемпионат Европы по тхэквондо иначе как трюкачеством не назовешь. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Как ранее сообщал ТАСС, сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат Европы в Германии из-за неполучения виз. Россияне должны были выступить на соревновании под отечественными флагом и гимном.

"Это называется трюкачество, когда разрешают одни, а запрещают другие. Думаю, такая история будет постоянной, - сказал Фетисов. - Понятно, что происходит - нас будут унижать. Обидно за ребят, которые готовились с надеждой на то, что они поедут выступать с флагом и гимном. Думаю, многое что будет происходить в этой связи".

"Это все печально. Помимо того, что принимается решение на уровне международных организаций, еще и государство вступает в такую грязную игру", - добавил он.

В конце января Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой. Первым турниром, на котором россияне и белорусы выступали с флагами и гимнами своих стран, стал юниорский чемпионат мира, который проходил в Ташкенте с 12 по 17 апреля. Чемпионат Европы в Мюнхене должен был стать для взрослых тхэквондистов из РФ первым стартом с флагом своей страны за последние четыре года.