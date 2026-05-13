Глава РУСАДА вступилась за российскую антидопинговую систему

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что отечественная антидопинговая система продолжает успешную работу и в очередной раз подчеркнула отсутствие официальных обвинений.

© Матч ТВ

В феврале издание The New York Times сообщило, что WADA получило данные о якобы причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг‑тестов российских спортсменов на Олимпиаде‑2014. Позже РБК со ссылкой на WADA сообщил, что независимый департамент разведки и расследований агентства начал расследование в отношении Логиновой. При этом сама Логинова заявила «Матч ТВ», что не получала обвинений со стороны WADA, отметив, что никакого отношения к пробам на Олимпиаде 2014 года в Сочи она не имела.

— Сейчас много слышно негативных новостей. Хочу заверить — наша антидопинговая система крепко стоит на ногах, мы работаем, никаких официальных обвинений мы не получали, никаких проблем нет. Мы двигаемся дальше. Если у вас есть вопросы, мы всегда ответим, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».

В среду в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России» прошла сессия РУСАДА «Антидопинг и адаптивный спорт — верный путь к чистым победам».