Слушания в CAS по делу РУСАДА и WADA перенесены

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по процессу между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) перенесены с сентября на ноябрь, сообщила «Матч ТВ» генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

В сентябре 2023 года исполком WADA пришел к выводу, что РУСАДА по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, и определил новые условия восстановления, отметив, что кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В августе 2025 года министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о предварительной договоренности с WADA об инспекции РУСАДА в 2025 году.

— Как идет подготовка к разбирательствам по восстановлению РУСАДА? Говорилось, что первые слушания пройдут в сентябре.

— Сроки обозначены, это уже не сентябрь. Даты сдвинуты на более поздний срок — на ноябрь. Но мы исходим из того, что завтра состоится заседание комитета по спорту Государственной думы. Я очень надеюсь, что нами с коллегами будет принято решение о необходимости вынесения данного проекта. Велась кропотливая работа. Но сейчас подготовлен тот текст, который должен устроить экспертов WADA и федеральные органы исполнительной власти, которые отвечают в России за согласование законов, — сказала Логинова «Матч ТВ».