Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева накопила долги по кредитам

Судебные приставы принудительно взыскивают долги по кредитам с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По информации агентства, уехавшая из России Исинбаева не выплатила долг по кредиту в установленный срок, поэтому в ее отношении было начато исполнительное производство по взысканию задолженности в 7 187 рублей.

Отмечается, что 43-летняя Исинбаева живет на испанском острове Тенерифе. Она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом.

28 апреля издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что на Исинбаеву подали судебный иск за крупную задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

Общий долг россиянки за две квартиры в Москве бизнес-класса достиг 440 000 рублей. 329 000 рублей из общей суммы приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в жилом комплексе «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной спортсменкой после 2022 года.

Ранее счета Исинбаевой были разморожены после оплаты долга в 1,5 млн рублей перед налоговой службой.