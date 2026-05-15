Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и испанского "Реала" Дэвид Бекхэм стал первым спортсменом из Великобритании, чье состояние превысило 1 млрд фунтов стерлингов, составив 1,185 млрд фунтов. Это следует из рейтингов британской газеты Times.

По данным издания, значительный рост капитала связан с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", где выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси. Стоимость его пакета акций в клубе оценивается примерно в 300 млн фунтов стерлингов.

Бекхэму 51 год. Игровую карьеру он завершил в 2013 году. За "Манчестер Юнайтед" футболист выступал с 1993 по 2003 год. В составе команды полузащитник провел 265 матчей и забил 62 гола. Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), два раза - обладателем кубка (1996, 1999) и суперкубка страны (1996, 1997), а также побеждал в Лиге чемпионов в 1999 году. По ходу карьеры Бекхэм также играл за испанский "Реал", французский "Пари Сен-Жермен" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В июне 2025 года он удостоился рыцарского титула.

Также в его активе 115 матчей и 17 голов в составе сборной Англии.