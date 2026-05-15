Школьники из Москвы и новых регионов РФ сыграют в регби и тэг-регби в «Лужниках»

В Олимпийском комплексе «Лужники» на игровом поле № 7 в субботу, 23 мая, пройдут Гранд-финал школьной лиги ЦСКА по тэг-регби города Москвы, «Кубок Дружбы» по тэг-регби и «Кубок Победы» по регби при поддержке Департамента спорта города Москвы. Участие в соревнованиях примут также школьники из Севастополя, Донецкой и Луганской Народной Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Одним из центральных событий дня станет Гранд-финал школьной лиги ЦСКА по тэг-регби города Москвы сезона 2025/2026, в котором будут участвовать более 150 команд. Мероприятие представляет собой масштабный спортивный проект, который позволяет раскрыть таланты спортсменов, учит работать в команде и достигать целей совместными усилиями.

Участников и зрителей соревнований ждут увлекательные матчи по тэг-регби и регби, развлекательная программа и активности от Регби-клуба ЦСКА и партнеров. В частности, при поддержке Национальной лиги развития спорта зарядку для участников проведет легендарный российский боксер, абсолютный чемпион мира среди профессионалов и заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю.

1 мая на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина» состоялся матч первого тура Чемпионата России по регби среди мужских команд сезона 2026.