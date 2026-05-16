Губерниев сделал выбор между Гагариным и Сталиным

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев сделал выбор между космонавтом Юрием Гагариным и многолетним лидером СССР Иосифом Сталиным. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, Юрий Алексеевич. Под его именем нужно понимать и академика Королева. Он сидел в сталинских застенках. Королев, Гагарин и еще многие советские ученые двигали нашу страну вперед, а сравнивать их со Сталиным очень странно», — сказал Губерниев.

Также журналист определил свое отношение к фигуре Сталина.

«Не хочу много говорить на эту тему. Думаю, тот факт, что Сергея Королева пытали во время его руководства страной, для умных людей говорит о Сталине достаточно», — заявил Губерниев.

