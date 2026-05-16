Избившего соседку чеченского бойца ММА исключили из клуба «Ахмат»

Чеченский бойцовский клуб "Ахмат" исключил спортсмена Джихада Юнусова после избиения двух женщин в подъезде. Такое решение принял сын главы региона и министр спорта Ахмат Кадыров, сообщается на странице клуба в социальной сети Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый спортсмен должен соответствовать высоким духовным и моральным ценностям первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, чье имя носит клуб.

"Мы не можем позволить себе, чтобы поведение наших бойцов подрывало репутацию клуба, который они представляют, а также всего чеченского народа и нашей республики в целом. Для чеченского народа бережливое отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем", - отметили в клубе "Ахмат".

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах видно, как между мужчиной и женщиной происходит словесная перепалка из-за установленной камеры видеонаблюдения в подъезде. Юнусов требует убрать камеру, так как она снимает и дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала плескает напиток женщине в лицо, а затем начинает ее избивать. Кроме того, он также наносит побои другой девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую.