Российских гимнастов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте Федерации гимнастики России (ФГР).

Уточняется, что решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Аналогичное решение о снятии ограничений на использование государственной символики принято и в отношении спортсменов из Белоруссии.

«Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента World Gymnastics Моринари Ватанабе», — заявил президент ФГР Олег Белозеров.

World Gymnastics допустила россиян на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Изначально российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в соревнованиях из-за необоснованных отказов в допуске. Однако позднее они пересмотрели решение и вернулись на международную арену.