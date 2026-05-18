В Госдуме назвали победой возвращение флага российским гимнастам

Замглавы комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал победой новой объединенной федерации гимнастики допуск российских гимнастов к турнирам с флагом и гимном РФ. Об этом депутат рассказал News.ru.

В мае 2026 года Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики снял ограничения со спортсменов из России и Белоруссии, действовавшие с 2022-го. Теперь спортсмены могут участвовать в соревнованиях со своими национальными флагами и гимнами.

«Это победа всей новой объединенной федерации гимнастики. <…> Это действительно эпохальное событие с учетом того, что гонение было не только на гимнастов, но и на всех наших спортсменов», - подчеркнул Свищев.

Депутат выразил надежду, что аналогичные решения примут и остальные международные спортивные федерации.

Решение исполкома Международной федерации гимнастики касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики. Первыми после долгого перерыва под российским флагом выступят спортивные акробаты на этапе Кубка мира, который пройдет в конце мая в Болгарии.