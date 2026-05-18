Губерниев заявил о регрессе российского спорта

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в российском спорте уже начался регресс из-за отстранения от международных турниров. Его слова приводит Sport24.

«Некоторые люди говорят, что санкции нам на пользу, а это абсолютное вранье. Санкции несут вред для России и мы это видим. Только те, у кого дырявый котелок, этого не осознают. Проблема в том, что мы пока не можем понять, насколько сильно мы упали, так как нет возможности соревноваться с лидерами напрямую», — заявил он.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.